Об этом сообщает NBC News.
Авария, в которой столкнулись 133 автомобилей, произошла к северу от города Форт-Уэрт.
По данным полиции, причиной масштабного ДТП стал ледяной дождь и образовавшаяся в результате наледь на трассе.
Отмечается, что в результате аварии погибли 6 человек, 36 человек были доставлены в больницы, а остальные обратились за медицинской помощью.
Несколько человек оказались в ловушке в машинах, и пожарные использовали спасательное гидравлическое оборудование, чтобы спасти их.
Here’s an aerial look at some of the wreckage from the #I35PileUp in #FortWorth Click here to see a full view of the extensive damage: https://t.co/UG3EIdmHF0 pic.twitter.com/4OHnPO9kMI
— WFAA (@wfaa) February 11, 2021
#DFW Texas pic.twitter.com/yeP5VlCWU4
— marlene 🍃🌷🍃 (@Septembers_Song) February 11, 2021
- В столице Южной Австралии коала выбежала на автостраду с оживленным движением автомобилей. Попытка спасти ее вылилась в ДТП с участием шести автомобилей.