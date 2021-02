Об этом сообщает NBC News.

Авария, в которой столкнулись 133 автомобилей, произошла к северу от города Форт-Уэрт.

По данным полиции, причиной масштабного ДТП стал ледяной дождь и образовавшаяся в результате наледь на трассе.

Отмечается, что в результате аварии погибли 6 человек, 36 человек были доставлены в больницы, а остальные обратились за медицинской помощью.

Несколько человек оказались в ловушке в машинах, и пожарные использовали спасательное гидравлическое оборудование, чтобы спасти их.

