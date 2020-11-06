В США более 150 тысяч бюллетеней, которые избиратели отправили по почте, еще не доставили на места для подсчета. Они находятся в пунктах обработки корреспонденции.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Среди этих бюллетеней есть 12 тысяч, которые могут повлиять на исход голосования в пяти штатах, где еще продолжается подсчет, и отрыв между кандидатами минимальный.

В колеблющихся штатах обязаны подсчитать эти голоса, так как бюллетени отправили непосредственно в день выборов, 3 ноября. На них стоят соответствующие штампы.

В штат Невада после дня выборов поступило 4518 бюллетеней. В Северную Каролину с опозданием привезли 2958 бюллетеней, а в Пенсильванию – 3439 бюллетеней.

В связи со сложившейся ситуацией, почта США подала заявление в суд 5 ноября, в котором признала, что тысячи бюллетеней не были обработаны вовремя, и что накануне, 4 ноября, голосов обработали больше, чем 3 ноября, в день президентских выборов.

“Ожидается, что число бюллетеней, направленных по почте и не доставленных в срок возрастет по мере поступления актуальной информации в ближайшие дни”, – сообщает газета.

Окружной судья Эммет Салливан постановил, что почта США должна проверять все пункты обработки писем дважды в день в штатах, где их подача была продлена.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.