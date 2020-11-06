Об этом сообщает газета The Washington Post.
Среди этих бюллетеней есть 12 тысяч, которые могут повлиять на исход голосования в пяти штатах, где еще продолжается подсчет, и отрыв между кандидатами минимальный.
В колеблющихся штатах обязаны подсчитать эти голоса, так как бюллетени отправили непосредственно в день выборов, 3 ноября. На них стоят соответствующие штампы.
В штат Невада после дня выборов поступило 4518 бюллетеней. В Северную Каролину с опозданием привезли 2958 бюллетеней, а в Пенсильванию – 3439 бюллетеней.
В связи со сложившейся ситуацией, почта США подала заявление в суд 5 ноября, в котором признала, что тысячи бюллетеней не были обработаны вовремя, и что накануне, 4 ноября, голосов обработали больше, чем 3 ноября, в день президентских выборов.
“Ожидается, что число бюллетеней, направленных по почте и не доставленных в срок возрастет по мере поступления актуальной информации в ближайшие дни”, – сообщает газета.
Окружной судья Эммет Салливан постановил, что почта США должна проверять все пункты обработки писем дважды в день в штатах, где их подача была продлена.
Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.