Об этом сообщает Reuters.
В Национальном центре ураганов прогнозируют, что он может вызвать наводнение на глубину до 4 метров на 48 км вглубь суши вдоль побережья.
Глава округа Харрис Лина Идальго отметила, что ураган может вызвать беспрецедентные разрушения.
В момент пересечения Мексиканского залива ураган двигался со скоростью 130 километров в час. Такая скорость ветра квалифицирует его, как ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона.
По прогнозам, к вечеру 26 августа ураган, приближаясь к побережью США, достигнет третьей категории или выше.
Из-за приближающегося стихийного бедствия 420 тыс. жителей Техаса и еще 200 тыс. человек в Луизиане получили приказ об обязательной эвакуации.
- 30 июля в Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщили, что в Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм Исаиас.