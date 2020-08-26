К побережью Мексиканского залива приближается ураган "Лаура". В связи с этим из штатов Луизиана и Техас уже эвакуировали около 600 тысяч жителей.

Об этом сообщает Reuters.

В Национальном центре ураганов прогнозируют, что он может вызвать наводнение на глубину до 4 метров на 48 км вглубь суши вдоль побережья.

Глава округа Харрис Лина Идальго отметила, что ураган может вызвать беспрецедентные разрушения.

В момент пересечения Мексиканского залива ураган двигался со скоростью 130 километров в час. Такая скорость ветра квалифицирует его, как ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона.

По прогнозам, к вечеру 26 августа ураган, приближаясь к побережью США, достигнет третьей категории или выше.

Из-за приближающегося стихийного бедствия 420 тыс. жителей Техаса и еще 200 тыс. человек в Луизиане получили приказ об обязательной эвакуации.