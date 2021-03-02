Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски предупредила о возможной четвертой волне заражений на COVID-19, призвав население вакцинироваться, а власти - не ослаблять карантинные ограничения.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

Валенски отметила, что четвертая волна, вероятнее всего, начнется до того, как большая часть американских граждан будет вакцинирована, то есть у населения еще не будет сформирован коллективный иммунитет от новых штаммов коронавируса. При этом, на эффективность кампании по вакцинации влияет появление новых штаммов.

На сегодняшний день в США заявили о новом скачке заболеваемости. К примеру, на прошлой неделе ежедневно сообщалось о 67 тысячах новых кейсов, в среднем. В сутки, в результате заражения COVID-19, умирали около 2 тысяч человек.

“Хочу сказать предельно ясно: при таком уровне статистики и распространения новых штаммов мы рискуем полностью потерять добытое в тяжелой борьбе преимущество над вирусом… Эти штаммы – реальная угроза для нас и нашего прогресса”, – сказала Валенски.

Она сослалась на данные американских вирусологов, которые считают, что США грозит четвертая волна заражаемости. Они считают, что единственный способ избежать ее – ускорить процесс вакцинации и не ослаблять существующие ограничения.

“Сейчас не время ослаблять карантинные ограничения, которые, как мы знаем, могут остановить распространение COVID-19… У нас есть возможность остановить потенциальную четвертую волну заболевания в стране”, – сказала глава CDC.

Руководитель департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан отметил, что даже при успешной кампании по вакцинации, вряд ли удастся справиться с вирусом до конца года.

“С чем мы можем справиться, если будем действовать по-умному, так это с нагрузкой на больницы, смертностью и разного рода трагедиями, связанными с пандемией”, – сказал Райан.

На территории США шесть недель наблюдалось последовательное снижение статистики заболеваемости.

В целом, США называют наиболее пострадавшей от коронавируса страной. Более 28,5 миллионов американцев переболели коронавирусом. Более 500 тысяч из них – умерли вследствие заражения. Несмотря на ухудшение статистических данных о заболеваемости COVID-19, в некоторых штатах власти разрешили не носить маски, а также сняли ограничения на работу малого бизнеса.

Валенски, главный медицинский советник при Белом доме доктор Энтони Фаучи и другие эксперты в области охраны здоровья в течение нескольких недель предупреждали, что ослабление карантинных ограничений может привести к тому же всплеску, который наблюдался в США ранее.

24 февраля, в Украине началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.