Об этом сообщает Reuters.
Медики приняли решение прекратить распространение препарата бамланивимаб от компании Eli Lilly. Они пояснили, что новые штаммы коронавируса негативно повлияли на эффективность препарата. Но его по-прежнему можно комбинировать с другими препаратами.
В Министерстве охраны здоровья и социальных служб (HHS) заявили, что прекратили распространение препарата “из-за стремительного распространения в стране вирусных штаммов, устойчивых к бамланивимабу при применении отдельно от других препаратов”.
Компания Eli Lilly подтвердила эту информацию.
В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов пояснили, что заказывать бамланивимаб разрешено. Он эффективен с некоторыми другими препаратами. В частности, рекомендуют использовать его с этесевимабом, а также коктейлем из двух видов антител, разработанным компанией Regeneron Pharmaceuticals.
- Федеральные органы здравоохранения США заявили, что фармацевтическая компания AstraZeneca, возможно, предоставила “устаревшую информацию” об испытаниях своей вакцины от коронавируса.