В США приняли решение прекратить распространение препарата для лечения COVID-19 компании Eli Lilly. Причина - препараты недостаточно эффективны в борьбе с новыми штаммами коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Медики приняли решение прекратить распространение препарата бамланивимаб от компании Eli Lilly. Они пояснили, что новые штаммы коронавируса негативно повлияли на эффективность препарата. Но его по-прежнему можно комбинировать с другими препаратами.

В Министерстве охраны здоровья и социальных служб (HHS) заявили, что прекратили распространение препарата “из-за стремительного распространения в стране вирусных штаммов, устойчивых к бамланивимабу при применении отдельно от других препаратов”.

Компания Eli Lilly подтвердила эту информацию.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов пояснили, что заказывать бамланивимаб разрешено. Он эффективен с некоторыми другими препаратами. В частности, рекомендуют использовать его с этесевимабом, а также коктейлем из двух видов антител, разработанным компанией Regeneron Pharmaceuticals.