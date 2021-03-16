Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
Сейчас Гузман работает директором Калифорнийского офиса адвокатов по делам малого бизнеса. Ранее она курировала помощь малому бизнесу в штате на протяжении пандемии.
Она должна будет разработать стратегию сохранения малого бизнеса в стране до полного восстановления экономики. В конце марта придет время для повторной выплаты финансовой помощи представителям малого бизнеса. К тому времени Гузман должна представить обновленную стратегию.
Опрос SurveyMonkey среди представителей малого бизнеса, проведенный в конце января, показал, что только 55% владельцев считают, что их компании могут продолжать работать более года в текущих условиях.
“Они столкнулись с беспрецедентным кризисом и нуждаются в нашей поддержке, чтобы выжить”, – сказала Гузман о поддержке малого бизнеса в стране.
Она считает, что помощь малому бизнесу должна быть справедливой. Такое замечание касается помощи малому бизнесу, который принадлежит “женщинам и цветным людям”.
- 0 марта Палата представителей США проголосовала “за” план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Он предусматривает вливание в экономику 1,9 триллиона долларов. Результат голосования – 220 за и 211 против. Все республиканцы проголосовали против. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал против.
- 6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.
- Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.