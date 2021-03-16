Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Сейчас Гузман работает директором Калифорнийского офиса адвокатов по делам малого бизнеса. Ранее она курировала помощь малому бизнесу в штате на протяжении пандемии.

Она должна будет разработать стратегию сохранения малого бизнеса в стране до полного восстановления экономики. В конце марта придет время для повторной выплаты финансовой помощи представителям малого бизнеса. К тому времени Гузман должна представить обновленную стратегию.

Опрос SurveyMonkey среди представителей малого бизнеса, проведенный в конце января, показал, что только 55% владельцев считают, что их компании могут продолжать работать более года в текущих условиях.

“Они столкнулись с беспрецедентным кризисом и нуждаются в нашей поддержке, чтобы выжить”, – сказала Гузман о поддержке малого бизнеса в стране.

Она считает, что помощь малому бизнесу должна быть справедливой. Такое замечание касается помощи малому бизнесу, который принадлежит “женщинам и цветным людям”.