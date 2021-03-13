В США приостановили запрет на сотрудничество с Xiaomi

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны при администрации 45-го президента Дональда Трампа в середине января добавило Xiaomi и восемь других компаний в санкционный список. Ограничения предполагали запрет на любые финансовые операции со стороны граждан и компаний из США и должны были вступить в силу на следующей неделе.

В конце января Xiaomi подала жалобу в суд Вашингтона, требуя исключения из списка, заявив, что включение компании в него было “незаконным и неконституционным”, поскольку в Минобороны США не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам Китая.

Окружной судья США Рудольф Контрерас в Вашингтоне удовлетворил жалобу компании.