Covid-19 Украина

обновлено 13.03.2021 в 10:02

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В США приостановили запрет на сотрудничество с Xiaomi

Федеральный суд США временно приостановил действие запрета на инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi.

Суббота, 13 марта 2021, 10:56

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны при администрации 45-го президента Дональда Трампа в середине января добавило Xiaomi и восемь других компаний в санкционный список. Ограничения предполагали запрет на любые финансовые операции со стороны граждан и компаний из США и должны были вступить в силу на следующей неделе.

В конце января Xiaomi подала жалобу в суд Вашингтона, требуя исключения из списка, заявив, что включение компании в него было “незаконным и неконституционным”, поскольку в Минобороны США не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам Китая.

Окружной судья США Рудольф Контрерас в Вашингтоне удовлетворил жалобу компании.

  • 15 января администрация президента США Дональда Трампа расширила санкционный список против Китая, добавив в него корпорацию Xiaomi.
Теги: суд, США, Xiaomi

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