Об этом сообщает агентство ВВС.
Торги организовал британский аукционный дом Christie’s.
Скелет, возраст которого составляет около 67 млн лет, купил анонимный участник торгов.
Начальная цена экспоната составляла 6-8 млн долларов. Но участники онлайн-аукциона быстро начали ее повышать.
В итоге конечная цена значительно превысила предыдущий рекорд: в 1997 году другого тираннозавра по кличке Сью продали за $8,4 млн.
Таким образом, скелет Стэна стал самой дорогой окаменелостью динозавра когда-либо проданной на аукционе, сообщает американский телеканал CNN.
Высота скелета составляет примерно 4 м, а длина – 12 м. Он состоит из 188 костей, что делает его одним из наиболее полных скелетов тираннозавра в мире. Динозавр мог весить 7-8 тонн.
Повреждения скелета свидетельствуют о том, что динозавр участвовал в ряде сражений в течение своей жизни.
Скелет был обнаружен в 1987 году в Южной Дакоте палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном (в честь которого останки динозавра и назвали Стэном).
Имя нового владельца в Christie’s не сообщают. Существуют опасения, что скелет тираннозавра “спрячут” в закрытой частной коллекции.
Ранее скелет экспонировали в Филдовском музей естественной истории в Чикаго (США).
- На территории нынешней Монголии в пустыне Гоби ученые обнаружили останки ранее неизвестных динозавров-овирапторозавров. Новый вид получил название Oksoko avarsan.
- Китайские палеонтологи в северной Мьянме обнаружили, вероятно, самого маленького из ныне известных динозавров.