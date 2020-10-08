Об этом сообщает агентство ВВС.

Торги организовал британский аукционный дом Christie’s.

Скелет, возраст которого составляет около 67 млн лет, купил анонимный участник торгов.

Начальная цена экспоната составляла 6-8 млн долларов. Но участники онлайн-аукциона быстро начали ее повышать.

В итоге конечная цена значительно превысила предыдущий рекорд: в 1997 году другого тираннозавра по кличке Сью продали за $8,4 млн.

Таким образом, скелет Стэна стал самой дорогой окаменелостью динозавра когда-либо проданной на аукционе, сообщает американский телеканал CNN.

Высота скелета составляет примерно 4 м, а длина – 12 м. Он состоит из 188 костей, что делает его одним из наиболее полных скелетов тираннозавра в мире. Динозавр мог весить 7-8 тонн.

Повреждения скелета свидетельствуют о том, что динозавр участвовал в ряде сражений в течение своей жизни.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Скелет был обнаружен в 1987 году в Южной Дакоте палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном (в честь которого останки динозавра и назвали Стэном).

Имя нового владельца в Christie’s не сообщают. Существуют опасения, что скелет тираннозавра “спрячут” в закрытой частной коллекции.

Ранее скелет экспонировали в Филдовском музей естественной истории в Чикаго (США).