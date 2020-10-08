На аукционе в Нью-Йорке (США) продали почти целый скелет тираннозавра (Tyrannosaurus rex) по кличке Стэн за рекордные 31,8 млн долларов.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Торги организовал британский аукционный дом Christie’s.

Скелет, возраст которого составляет около 67 млн лет, купил анонимный участник торгов.

Начальная цена экспоната составляла 6-8 млн долларов. Но участники онлайн-аукциона быстро начали ее повышать.

В итоге конечная цена значительно превысила предыдущий рекорд: в 1997 году другого тираннозавра по кличке Сью продали за $8,4 млн.

Таким образом, скелет Стэна стал самой дорогой окаменелостью динозавра когда-либо проданной на аукционе, сообщает американский телеканал CNN.

Высота скелета составляет примерно 4 м, а длина – 12 м. Он состоит из 188 костей, что делает его одним из наиболее полных скелетов тираннозавра в мире. Динозавр мог весить 7-8 тонн.

Повреждения скелета свидетельствуют о том, что динозавр участвовал в ряде сражений в течение своей жизни.

Скелет был обнаружен в 1987 году в Южной Дакоте палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном (в честь которого останки динозавра и назвали Стэном).

Имя нового владельца в Christie’s не сообщают. Существуют опасения, что скелет тираннозавра “спрячут” в закрытой частной коллекции.

Ранее скелет экспонировали в Филдовском музей естественной истории в Чикаго (США).