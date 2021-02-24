Об этом сообщает телеканал CNN.

Штамм вируса, получивший название B.1.1.7, уже зафиксирован на большей части территории США – Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявляют, что отслежено более 1880 случаев в 45 штатах.

Тревор Бедфорд из Вашингтонского университета и Центра исследования рака Фреда Хатчинсона считает, что британский штамм повлечет несколько волн в апреле или мае.

По мнению медиков, лучший способ опередить вспышку – это вакцинация.

Бедфорд считает, что вместе с вакцинацией также эффективны и социальное дистанцирование, и ношение масок.

“Я все полагаю, что летом ситуация будет взята под контроль и вирус будет циркулировать очень ограничено”, – сказал он, подчеркнув, что осенью может начаться новый всплеск.

В США зарегистрировано уже 500 000 смертей от COVID-19.

“Массовой трагедии можно было избежать. Мне … больно, когда я вижу как люди игнорируют или отрицают такие вещи, как ношение маски, физическое дистанцирование”, – сказал доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Согласно данным CDC, опубликованным во вторник, более 44,5 миллиона американцев получили как минимум одну дозу вакцины. Около 19,8 миллиона человек были полностью вакцинированы двумя дозами. Это около 6% населения США.