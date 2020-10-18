Об этом сообщает CNN.
Организаторы говорят, что марши прошли во всех штатах. Они подсчитали, что всего на улицы вышли 100 тысяч человек. Большинство из них – женщины.
Демонстрантов попросили носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Участники марша вышли с критикой президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса.
“Голосуйте за будущее своей дочери”, – говорится в одном сообщении в море плакатов демонстрантов, которые прошли через центр Вашингтона к верховному суду.
“Сражайся как девочка”, – гласит другой.
Кроме того, демонстранты недовольны тем, что Трамп выдвинул судью-консерватора Эми Кони Барретт в качестве преемницы члена Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла около месяца назад.
Десятки митингов были запланированы от Нью-Йорка до Сан-Франциско, чтобы показать оппозицию Трампу и его политике. Один марш прошел в Корнельском университете в Итаке, штат Нью-Йорк, возле общежития, где Гинзбург жила, когда была студенткой.
Этот марш был наследует опыт “Женского марша” – большого шествия после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Тогда против Трампа на улицы вышли более 3 миллионов человек.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется покинуть Америку, если на выборах 3 ноября 2020 победит его конкурент Джо Байден.