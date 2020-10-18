В Вашингтоне 17 октября тысячи женщин вышли на марш против переизбрания президента Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Об этом сообщает CNN.

Организаторы говорят, что марши прошли во всех штатах. Они подсчитали, что всего на улицы вышли 100 тысяч человек. Большинство из них – женщины.

Демонстрантов попросили носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Участники марша вышли с критикой президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса.

“Голосуйте за будущее своей дочери”, – говорится в одном сообщении в море плакатов демонстрантов, которые прошли через центр Вашингтона к верховному суду.

“Сражайся как девочка”, – гласит другой.

Кроме того, демонстранты недовольны тем, что Трамп выдвинул судью-консерватора Эми Кони Барретт в качестве преемницы члена Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла около месяца назад.

Десятки митингов были запланированы от Нью-Йорка до Сан-Франциско, чтобы показать оппозицию Трампу и его политике. Один марш прошел в Корнельском университете в Итаке, штат Нью-Йорк, возле общежития, где Гинзбург жила, когда была студенткой.

Этот марш был наследует опыт “Женского марша” – большого шествия после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Тогда против Трампа на улицы вышли более 3 миллионов человек.