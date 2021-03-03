Представители Республиканской партии в Палате представителей США предлагают расширить закон о санкциях, запретив лицам, имеющим ограничения из-за террористической деятельности, пользоваться социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram и YouTube.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Инициаторами законодательных изменений выступили республиканцы Энди Барром, Джим Бэнкс и Джо Уилсон. Их поддержали 40 коллег. Речь идет о “Законе 2021 года об отсутствии аккаунтов в социальных сетях для террористов или государственных спонсоров терроризма”.

“Закон США дает крупным технологическим компаниям бесплатный доступ к платформам для террористических групп и диктаторов. Американские социальные сети не должны предоставлять доступ террористическим группам, таким как ИГИЛ, для сбора денег или диктаторам, таким как атолла Ирана, для распространения пропаганды”, – сказал Барр.

Согласно американскому законодательству, президент США, как возможный инициатор санкций из-за терроризма, не имеет права требовать от социальных сетей соблюдать законы государства, касающиеся санкций в отношении террористов в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1976 года. Республиканцы говорят о том, что “поправки Бермана” были приняты до эпохи Интернета и до того, как появились социальные сети. В то время политики не предполагали, что террористы могут пользоваться социальными сетями.

Законодательные поправки, инициированные республиканцами, предусматривают предоставление президенту полномочий налагать санкции на “предоставление услуг”, включая предоставление и ведение учетных записей платформами социальных сетей иностранным физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции за терроризм, и высокопоставленным должностным лица государственных спонсоров терроризма.

Речь идет о доступе к таким социальным сетям, как Twitter, Facebook, Instagram и YouTube.

В качестве примера, политики обратили внимание на верховного лидера Ирана атоллу Али Хаменеи. В США он признан террористом и “лидером мирового государственного спонсора терроризма”. У него есть аккаунты в Twitter и Instagram.

“Верховный лидер использовал свои учетные записи, чтобы угрожать насилием против американцев, поддерживать разрушение государства Израиль, продвигать теории заговора и дезинформацию в отношении вакцин от COVID-19 и в ряде случаев разжигать антисемитизм”, – отметили республиканцы.

Другой пример — президент Сирии Башар аль-Асад, ответственный “за зверское убийство полумиллиона своих граждан, и президент государства, спонсирующего терроризм”. У него есть несколько учетных записей в социальных сетях в Twitter и Instagram.

“Он использовал свои аккаунты в социальных сетях, чтобы обелить и продвигать свой режим, а также разжигать ненависть к Соединенным Штатам и Израилю”, – отметили американские политики.