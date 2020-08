У США протести через поранення афроамериканця поліціянтами: застрелено двох людей, підозрюють підлітка

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, увечері в неділю, 23 у штаті Вісконсин, США, двоє поліціянтів вистрілили в спину темношкірого чоловіка Джейкоба Блейка. Це сталося в той момент, коли він підійшов до свого джипу, в якому знаходилися троє його маленьких синів (3, 5 та 8 років). Те, що відбулося, потрапило на відеозапис.

Куля пошкодила його хребет, печінку й нирки. Наразі Блейк паралізований.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020