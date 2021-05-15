Згідно з даними, опублікованими Центрами з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), понад 155 мільйонів осіб в США отримали як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19, в тому числі близько 2,4 мільйона дітей у віці до 18 років.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Майже 47% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, і близько 36% населення США повністю вакциновані.

Згідно з даними CDC, серед дітей у віці 12 років і старше – діти молодшого віку ще не відповідають критеріям вакцинації проти коронавірусу – близько 55% отримали хоча б одну дозу вакцини, а близько 43% повністю вакциновані.

У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США продовжив дію дозволу на екстрене використання вакцини проти коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років. Директор CDC доктор Рошель Валенська заявила в середу, що агентство рекомендує використовувати цю вакцину для цього вікового діапазону після того, як Консультативний комітет CDC по практиці імунізації (ACIP) одноголосно проголосував за те, щоб рекомендувати вакцину дітям у віці від 12 років.