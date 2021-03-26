В США запланировали провести исследование среди 12 тысяч студентов колледжей и университетов. Его цель - получить обоснование необходимости носить защитные маски и придерживаться социального дистанцирования после того, как человек вакцинирован от коронавируса.

Об этом сообщили на брифинге по вопросам охраны здоровья.

Исследование назвали Prevent COVID U. Его проведут при поддержке Национального института здравоохранения и финансировании Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Принимать участие в исследовании будут студенты из 20 учебных учреждений. Все они привиты от коронавируса.

Всех респондентов объединят в две группы по 6 тысяч человек. Первые получат по две дозы вакцины от Moderna с интервалом в 28 дней, а вторые – с интервалом в четыре месяца.

Респонденты будут ежедневно делать мазки из носа, а также периодически сдавать анализ крови.

Помимо 12 тысяч студентов, участвующих в исследовании, еще около 25 тысяч человек будут идентифицированы как их близкие, чтобы отслеживать контакты.

“Это поможет обосновать научное решение об использовании масок и о социальном дистанцировании после вакцинации”, – сказал Фаучи.

Исследование будет длиться около пяти месяцев. После этого ученые смогут проанализировать полученные данные и сделать определенные выводы.