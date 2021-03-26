Об этом сообщили на брифинге по вопросам охраны здоровья.
Исследование назвали Prevent COVID U. Его проведут при поддержке Национального института здравоохранения и финансировании Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).
Принимать участие в исследовании будут студенты из 20 учебных учреждений. Все они привиты от коронавируса.
Всех респондентов объединят в две группы по 6 тысяч человек. Первые получат по две дозы вакцины от Moderna с интервалом в 28 дней, а вторые – с интервалом в четыре месяца.
Респонденты будут ежедневно делать мазки из носа, а также периодически сдавать анализ крови.
Помимо 12 тысяч студентов, участвующих в исследовании, еще около 25 тысяч человек будут идентифицированы как их близкие, чтобы отслеживать контакты.
“Это поможет обосновать научное решение об использовании масок и о социальном дистанцировании после вакцинации”, – сказал Фаучи.
Исследование будет длиться около пяти месяцев. После этого ученые смогут проанализировать полученные данные и сделать определенные выводы.
- Носить маски для лица требуется в закрытых помещениях, находясь в толпе на улице, и когда соблюдать социальную дистанцию по отношению к другим людям не получается. Некоторые эксперты все же рекомендуют носить маски на улице.