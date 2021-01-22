В Бостоне уборщик уничтожил почти две тысячи доз вакцины от коронавируса компании Moderna.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел в медицинском комплексе VA Boston Healthcare System. Мужчина случайно выключил морозильную камеру, в которой хранилась вакцина.

По словам представителя комплекса Кайла Тото, вакцины хранились “в безопасном месте”, оснащенном сигнализацией. Однако система безопасности не сработала. Сейчас компания проводит расследование инцидента.

Тото заверил, что специалисты осуществили процесс замены испорченных доз вакцин. Инцидент не должен повлиять на процесс вакцинации в США.

Напомним, что вакцины Moderna доставляют в специальных морозильных камерах при температуре от -25 до -15 градусов по Цельсию. После этого дозу можно хранить до 30 суток при температуре от 2,2 до 7,8 градуса по Цельсию.