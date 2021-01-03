Об этом сообщает издание The New York Times.
Так, около двух часов ночи в пятницу, 1 января, полицейские Сан-Франциско получили сообщение о вандализме в районе Пасифик-Хайтс. Представитель полиции сообщил, что на двери гаража дома было обнаружено граффити, нанесенное из баллончика, а на тротуаре перед ним – голова свиньи.
Как сообщает американский телеканал Fox News, среди надписей была перечеркнутая сумма “$2 тыс.”, фразы “Отмените арендную плату!” и “Мы хотим все!”.
Как сообщило издание The San Francisco Chronicle и другие СМИ, указанный дом принадлежит Пелоси.
В полиции не ответили на запрос журналистов, была ли свиная голова настоящей. В офисе Пелоси (представителя Демократической партии) также не ответили на запрос о комментарии.
Стоит отметить, что вандализму также подвергся дом влиятельного сенатора-республиканца Митча Макконнелла (лидера большинства в Сенате США, который контролируют республиканцы).
Неизвестные ночью разрисовали дом сенатора в Луисвилле (штат Кентукки) красной и белой краской, оставив различные надписи на фасаде.
Сам Макконнелл назвал акт вандализма “радикальной истерикой” по “токсичному сценарию”.
“Я всю свою карьеру боролся за первую поправку и защищал мирные протесты. Я ценю каждого жителя Кентукки, который участвовал в демократическом процессе, независимо от того, согласны они со мной или нет. Но это другое. Вандализму и политике страха нет места в нашем обществе”, – отметил сенатор.
Журналисты предполагают, что атака вандалов на дома Пелоси и Макконнелла связана с голосованием в Конгрессе США по законопроекту об увеличении прямых выплат американцам в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса с 600 до 2000 долларов.
Палата представителей (которую контролируют демократы) поддержала этот документ. Во время его рассмотрения Пелоси подчеркнула, что голосовать против увеличения выплат “означает отрицать финансовые трудности, с которыми сталкиваются семьи, и отказать им в помощи, в которой они нуждаются”.
Ранее на увеличении выплат настаивал действующий президент США Дональд Трамп.
Однако впоследствии лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался поддержать эту инициативу и заблокировал попытку демократов проголосовать по указанному вопросу. Он выразил мнение, что при увеличении прямых выплат деньги пойдут многим американским домохозяйствам, которые в них не нуждаются.
- 27 декабря президент США Дональд Трамп поставил подпись под финансовым документом, который предусматривает пакет мер по поддержке экономики во время эпидемии коронавируса. Трамп затягивал подписание финансового документа, так как хотел, чтобы Конгресс увеличил сумму помощи с 600 долларов до 2 тыс. долларов.