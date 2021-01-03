В США неизвестные разрисовали краской дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и подбросили к нему свиную голову.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, около двух часов ночи в пятницу, 1 января, полицейские Сан-Франциско получили сообщение о вандализме в районе Пасифик-Хайтс. Представитель полиции сообщил, что на двери гаража дома было обнаружено граффити, нанесенное из баллончика, а на тротуаре перед ним – голова свиньи.

Как сообщает американский телеканал Fox News, среди надписей была перечеркнутая сумма “‎$2 тыс.”, фразы “Отмените арендную плату!” и “Мы хотим все!”.

Как сообщило издание The San Francisco Chronicle и другие СМИ, указанный дом принадлежит Пелоси.

В полиции не ответили на запрос журналистов, была ли свиная голова настоящей. В офисе Пелоси (представителя Демократической партии) также не ответили на запрос о комментарии.

Стоит отметить, что вандализму также подвергся дом влиятельного сенатора-республиканца Митча Макконнелла (лидера большинства в Сенате США, который контролируют республиканцы).

Неизвестные ночью разрисовали дом сенатора в Луисвилле (штат Кентукки) красной и белой краской, оставив различные надписи на фасаде.

Сам Макконнелл назвал акт вандализма “радикальной истерикой” по “токсичному сценарию”.

“Я всю свою карьеру боролся за первую поправку и защищал мирные протесты. Я ценю каждого жителя Кентукки, который участвовал в демократическом процессе, независимо от того, согласны они со мной или нет. Но это другое. Вандализму и политике страха нет места в нашем обществе”, – отметил сенатор.

Журналисты предполагают, что атака вандалов на дома Пелоси и Макконнелла связана с голосованием в Конгрессе США по законопроекту об увеличении прямых выплат американцам в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса с 600 до 2000 долларов.

Палата представителей (которую контролируют демократы) поддержала этот документ. Во время его рассмотрения Пелоси подчеркнула, что голосовать против увеличения выплат “означает отрицать финансовые трудности, с которыми сталкиваются семьи, и отказать им в помощи, в которой они нуждаются”.

Ранее на увеличении выплат настаивал действующий президент США Дональд Трамп.

Однако впоследствии лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался поддержать эту инициативу и заблокировал попытку демократов проголосовать по указанному вопросу. Он выразил мнение, что при увеличении прямых выплат деньги пойдут многим американским домохозяйствам, которые в них не нуждаются.