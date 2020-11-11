В Сети массово распространяют фейк о том, что кандидат в президенты США Джо Байден якобы проигрывает в Пенсильвании.

Об этом сообщает газета The New York Times.

В фейковых постах отмечается, что американский новостной сайт и агрегатор новостей Real Clear Politics отказался от своего заявления о победе Байдена в штате. Ресурс это опроверг, но фейк все еще распространяется, в частности, благодаря некоторым должностным лицам.

За последние два дня такие сообщения распространяли экс-генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Также фейк распространил на YouTube аккаунт The Next News Network. Видео собрало почти 900 тысяч просмотров за 12 часов, в основном — благодаря репостам в Facebook.

Данные инструмента аналитики социальных медиа CrowdTangle, принадлежащий Facebook, свидетельствуют о том, что 97% лайков и пересылок в Facebook происходили в частных группах.

Согласно данным Google Trends, в Google интерес к запросу “Байден теряет Пенсильванию” вырос на 1150%.

В The New York Times указывают, что фейк следует за другими появившимися после выборов 3 ноября. Больше дезинформации касается именно Пенсильвании и якобы фальсификации и “похищении” выборов там.

“Если вы считали, что дезинформация в Facebook была проблемой во время наших выборов, просто подождите, пока не увидите, как это распускает нити нашей демократии в последующие дни”, — прокомментировал представитель кампании Байдена Билл Руссо.

Примечательно, что наплыв дезинформации произошел несмотря на усилия Facebook, Twitter и YouTube. За прошедшую неделю компании агрессивно обозначали на своих платформах посты с обманчивым содержанием, удаляли тематические сообщества, но фейковые посты продолжали распространяться.