Об этом сообщает газета The New York Times.
В фейковых постах отмечается, что американский новостной сайт и агрегатор новостей Real Clear Politics отказался от своего заявления о победе Байдена в штате. Ресурс это опроверг, но фейк все еще распространяется, в частности, благодаря некоторым должностным лицам.
За последние два дня такие сообщения распространяли экс-генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Также фейк распространил на YouTube аккаунт The Next News Network. Видео собрало почти 900 тысяч просмотров за 12 часов, в основном — благодаря репостам в Facebook.
Данные инструмента аналитики социальных медиа CrowdTangle, принадлежащий Facebook, свидетельствуют о том, что 97% лайков и пересылок в Facebook происходили в частных группах.
Согласно данным Google Trends, в Google интерес к запросу “Байден теряет Пенсильванию” вырос на 1150%.
В The New York Times указывают, что фейк следует за другими появившимися после выборов 3 ноября. Больше дезинформации касается именно Пенсильвании и якобы фальсификации и “похищении” выборов там.
“Если вы считали, что дезинформация в Facebook была проблемой во время наших выборов, просто подождите, пока не увидите, как это распускает нити нашей демократии в последующие дни”, — прокомментировал представитель кампании Байдена Билл Руссо.
Примечательно, что наплыв дезинформации произошел несмотря на усилия Facebook, Twitter и YouTube. За прошедшую неделю компании агрессивно обозначали на своих платформах посты с обманчивым содержанием, удаляли тематические сообщества, но фейковые посты продолжали распространяться.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжает безосновательно подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.
- Также стало известно, что в начале следующего года, когда новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность 45-й президент США Дональд Трамп потеряет привилегии в Twitter, благодаря которым его фейковые сообщения обозначали, но не удаляли.