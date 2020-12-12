Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что шифр разгадали трое исследователей из США, Австралии и Бельгии.
“Надеюсь, вы хорошо повеселитесь, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что это скорее отправит меня в рай, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, которые будут на меня работать”, – написал убийца.
Однако это открытие не помогло спецслужбам разгадать личность преступника.
Известно, что Зодиак в 1960-х годах держал в страхе жителей Сан-Франциско. Удалось доказать его причастность к пяти убийствам. Однако мужчина признался в убийстве 37 человек. Он использовал огнестрельное и холодное оружие.
Его до сих пор не поймали. Более того, личность преступника не установлена. Сам он называл себя Зодиаком. Он посылал письма в известные газеты, которые проводили собственные расследования относительно загадочных смертей в городе. Некоторые послания были зашифрованы. Если удастся разгадать содержание записок, следователи смогут раскрыть это загадочное дело.
#Breaking – Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020
Исследователь Дэвид Оранчак, который участвовал в расшифровке письма, заявил, что они разгадали послание с помощью специальных программ и человеческой изобретательности. Он констатировал, что в тексте – “примерно та же ерунда Зодиака, который жаждал внимания”.
- На американском аукционе Goldin Auctions выставили пластинку, которую Джон Леннон подписал для своего убийцы. Пластинка с автографом фигурировала в качестве доказательства в расследовании нью-йоркской полиции по делу об убийстве Леннона. Полиция нашла на пластинке те же следы, что и на гильзах.