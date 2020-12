Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что шифр разгадали трое исследователей из США, Австралии и Бельгии.

Однако это открытие не помогло спецслужбам разгадать личность преступника.

Известно, что Зодиак в 1960-х годах держал в страхе жителей Сан-Франциско. Удалось доказать его причастность к пяти убийствам. Однако мужчина признался в убийстве 37 человек. Он использовал огнестрельное и холодное оружие.

Его до сих пор не поймали. Более того, личность преступника не установлена. Сам он называл себя Зодиаком. Он посылал письма в известные газеты, которые проводили собственные расследования относительно загадочных смертей в городе. Некоторые послания были зашифрованы. Если удастся разгадать содержание записок, следователи смогут раскрыть это загадочное дело.

#Breaking – Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020