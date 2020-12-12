51 год назад известный серийный убийца Зодиак отправил зашифрованное послание в газету San Francisco Chronicle. Лишь в 2020 году специалисты смогли прочитать письмо. Осталось разгадать смысл еще двух писем.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что шифр разгадали трое исследователей из США, Австралии и Бельгии.

“Надеюсь, вы хорошо повеселитесь, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что это скорее отправит меня в рай, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, которые будут на меня работать”, – написал убийца.

Однако это открытие не помогло спецслужбам разгадать личность преступника.

Известно, что Зодиак в 1960-х годах держал в страхе жителей Сан-Франциско. Удалось доказать его причастность к пяти убийствам. Однако мужчина признался в убийстве 37 человек. Он использовал огнестрельное и холодное оружие.

Его до сих пор не поймали. Более того, личность преступника не установлена. Сам он называл себя Зодиаком. Он посылал письма в известные газеты, которые проводили собственные расследования относительно загадочных смертей в городе. Некоторые послания были зашифрованы. Если удастся разгадать содержание записок, следователи смогут раскрыть это загадочное дело.

Исследователь Дэвид Оранчак, который участвовал в расшифровке письма, заявил, что они разгадали послание с помощью специальных программ и человеческой изобретательности. Он констатировал, что в тексте – “примерно та же ерунда Зодиака, который жаждал внимания”.