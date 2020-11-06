Офис спецпрокурора США начал расследование использования администрацией Дональда Трампа ресурсов Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании. Спецслужбы проверят, был ли нарушен закон хетча.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на члена Палаты представителей США, демократа Билла Паскрелла.

По словам Паскрелла, офис ответил на его просьбу провести расследование, сообщив, что специальное подразделение определит, был ли нарушен закон хетча, запрещающий чиновникам делать публичные политические заявления.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената.

Победитель, который займет президентское кресло, еще не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.