Об этом сообщается на сайте одного из авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.
Группа сенаторов предлагает ввести санкции в отношении российских официальных лиц, “причастных к грубым нарушениям международного права”.
В причастности к отравлению Навального подозревают именно российских высокопоставленных чиновников.
“Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия”, – сказано в сообщении.
Авторы законопроекта: сенаторы Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен.
“Сенаторы представили двухпартийный Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность от 2020 года, целевой законопроект, который вводит санкции в отношении российских чиновников, причастных к грубым нарушениям международного права, включая недавнее отравление лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального”, – указано на сайте.
Сенатор Кардин сказал по этому поводу, что “США не могут сидеть сложа руки, пока Россия пытается убить своих критиков”.
“Нападение на Алексея Навального проливает свет на коррупцию и беззаконие путинского режима”, – высказал свое мнение сенатор Ромни.
Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
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