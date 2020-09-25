Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении российских чиновников за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте одного из авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

Группа сенаторов предлагает ввести санкции в отношении российских официальных лиц, “причастных к грубым нарушениям международного права”.

В причастности к отравлению Навального подозревают именно российских высокопоставленных чиновников.

“Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия”, – сказано в сообщении.

Авторы законопроекта: сенаторы Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен.

“Сенаторы представили двухпартийный Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность от 2020 года, целевой законопроект, который вводит санкции в отношении российских чиновников, причастных к грубым нарушениям международного права, включая недавнее отравление лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального”, – указано на сайте.

Сенатор Кардин сказал по этому поводу, что “США не могут сидеть сложа руки, пока Россия пытается убить своих критиков”.

“Нападение на Алексея Навального проливает свет на коррупцию и беззаконие путинского режима”, – высказал свое мнение сенатор Ромни.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.