В США сенатором штата впервые в истории избрали трансгендера

Об этом пишет The New York Times.

После принятия присяги Макбрайд, которая является кандидатом от Демократической партии, станет первым самым высокопоставленным трансгендерным избранным должностным лицом.

30-летняя Макбрайд ловко победила республиканца Стива Вашингтона в Сенатском округе штата.

В коротком комментарии она отметила, что она “невероятно благодарна” жителям своего района и сосредоточит свое внимание на служении им.

В свою очередь, президент LGBTQ Victory Fund Аннис Паркер, назвала победу Макбрайд “мощным свидетельством растущего влияния трансгендерных лидеров в политике США”.