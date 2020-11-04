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В США сенатором штата впервые в истории избрали трансгендера

В США сенатором штата Делавэр впервые выбрали трансгендерную женщину Сару Макбрайд.

Среда, 4 ноября 2020, 11:38

Об этом пишет The New York Times.

После принятия присяги Макбрайд, которая является кандидатом от Демократической партии, станет первым самым высокопоставленным трансгендерным избранным должностным лицом.

30-летняя Макбрайд ловко победила республиканца Стива Вашингтона в Сенатском округе штата.

В коротком комментарии она отметила, что она “невероятно благодарна” жителям своего района и сосредоточит свое внимание на служении им.

В свою очередь, президент LGBTQ Victory Fund Аннис Паркер, назвала победу Макбрайд “мощным свидетельством растущего влияния трансгендерных лидеров в политике США”.

Теги: вибори в США, Сара Макбрайд, США, Трансгендер

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