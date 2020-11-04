В США сенатором штата впервые в истории избрали трансгендера

Об этом пишет The New York Times.
После принятия присяги Макбрайд, которая является кандидатом от Демократической партии, станет первым самым высокопоставленным трансгендерным избранным должностным лицом.
30-летняя Макбрайд ловко победила республиканца Стива Вашингтона в Сенатском округе штата.
В коротком комментарии она отметила, что она “невероятно благодарна” жителям своего района и сосредоточит свое внимание на служении им.
В свою очередь, президент LGBTQ Victory Fund Аннис Паркер, назвала победу Макбрайд “мощным свидетельством растущего влияния трансгендерных лидеров в политике США”.
- Ранее #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результатов.
- О ходе событий в день голосования читайте в материале #Букв.