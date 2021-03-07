Конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл подал иск против бывшего президента США Дональда Трампа, его сына Дональда, адвоката Руди Джулиани и республиканца Мо Брукса из-за беспорядков в Капитолии 6 января.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Целью иска является привлечение Трампа и его союзников к ответственности за подстрекательство к штурму Капитолия.

Это уже второй иск против бывшего главы Белого дома с обвинениями в подстрекательстве к мятежу и штурму 6 января. Ранее в суд также обратился конгрессмен-демократ Бенни Томпсон (с иском против Трампа и Джулиани).

Эрик Суолуэлл – член Палаты представителей Конгресса США от штата Калифорния. Он был одним из менеджеров по импичменту Трампа, который рассматривался в феврале в Сенате.

Суолуэлл подал 65-страничный иск в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, информирует издание The Hill.

В нем Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, член Палаты представителей Мо Брукс и адвокат Руди Джулиани обвиняются в подстрекательстве к беспорядкам и в нарушении ряда федеральных законов, а также законов округа Колумбия.

Иск Суолуэлла во многом перекликается с иском конгрессмена Томпсона.

В нем также говорится о нарушении закона, принятого после Гражданской войны в США (1861-1865 годов). Речь идет о законе, принятом Конгрессом в апреле 1871 года, который направлен на борьбу с насилием и запугиванием избранных должностных лиц со стороны Ку-клукс-клана и предусматривает защиту от насильственных заговоров.

Однако в иске Суолуэлла также говорится о том, что Дональд Трамп, Трамп-младший, Джулиани и Брукс нарушили законы Вашингтона, в том числе антитеррористический акт, подстрекая к беспорядкам. Кроме того, отмечается, что они помогали и способствовали мятежникам и спровоцировали эмоциональные переживания членов Конгресса.

“Ответчики (Трамп и его окружение – ред.) убедили толпу в том, что происходят такие вещи, которые могут оправдать насилие, а затем отправили эту толпу на Капитолий с призывами к немедленным насильственным действиям”, – приводит CNN цитату из иска.

Суолуэлл настаивает, что Дональд Трамп и его соратники спровоцировали атаку на Конгресс своими неоднократными и безосновательными публичными заявлениями о якобы фальсификации президентских выборов.

“Трамп непосредственно подстрекал к насилию в Капитолии, а затем одобрительно наблюдал, как здание захватили. Ужасные события 6 января стали прямым и предсказуемым следствием незаконных действий ответчиков. Поэтому ответчики несут ответственность за причиненный вред и разрушения”, – говорится в иске.

В нем также отмечается, что Трамп и его соратники сговорились, чтобы помешать Конгрессу подтвердить результаты президентских выборов 2020 года и победу Джо Байдена.

Суолуэлл требует возмещения убытков (сумма не озвучивается). Кроме того, конгрессмен требует от суда выдать приказ, согласно которому Трамп и его соратники должны будут в будущем минимум за неделю сообщать о проведении любого митинга в округе Колумбия (связанного с выборами).

Новый иск уже прокомментировал советник Трампа Джейсон Миллер, назвав его “очередной охотой на ведьм”.