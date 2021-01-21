Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что все шесть чисел в билете совпадали с выигрышной комбинацией. Этого достаточно для того, чтобы его владелец сорвал четвертый по величине джек-пот в истории Powerball в размере $731 млн.
Вероятность получить максимальный приз в Powerball составляет 1 к 292 млн.
Победитель должен заплатить 27ь% федерального налога от выигрыша.
$731,1 победителю могут выплатить двумя способами: 30 выплатами в течение 29 лет, или одноразовой выплатой в $546,8.
Победитель пока не явился за своим выигрышем.
- В США к организаторам лотереи Mega Millions обратился гражданин штата Южная Каролина с просьбой выплатить выигранный джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов. Свою личность победитель просил не разглашать.