Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что все шесть чисел в билете совпадали с выигрышной комбинацией. Этого достаточно для того, чтобы его владелец сорвал четвертый по величине джек-пот в истории Powerball в размере $731 млн.

Вероятность получить максимальный приз в Powerball составляет 1 к 292 млн.

Победитель должен заплатить 27ь% федерального налога от выигрыша.

$731,1 победителю могут выплатить двумя способами: 30 выплатами в течение 29 лет, или одноразовой выплатой в $546,8.

Победитель пока не явился за своим выигрышем.