Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления коронавируса COVID-19 в домашних условиях.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о наборе для тестирования Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit, который является одноразовым молекулярным тестом, предназначенным для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

“FDA продолжает демонстрировать беспрецедентную скорость реагирования на пандемию. Хотя диагностические тесты COVID-19 разрешены для сбора на дому, это первые тесты, которые можно проводить самостоятельно и получать результаты дома. Этот новый вариант тестирования является важным диагностическим достижением в борьбе с пандемией и снижении бремени передачи заболеваний среди населения”, – отметил представитель FDA, доктор медицинских наук Стивен М. Хан.

Воспользоваться таким тестом могут граждане старше 14 лет. Тест работает путем заворачивания тампона с забором, взятым из носовой полости, во флакон, который затем помещается в тестовую установку. Через 30 минут или меньше результаты можно будет увидеть прямо на светящемся дисплее тестового устройства.

Исследование можно проводить как дома, так и в медучреждениях. Но для домашнего исследования тест можно получить только по рецепту от врача.