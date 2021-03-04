Президент США Джо Байден приветствовал принятие Закона в интересах народа (H.R. 1), который накануне одобрили члены Палаты представителей. Это начало избирательной реформы, предусматривающей изменения в повышении безопасности процесса выборов и защите прав избирателей.

Текст проекта доступен на сайте Конгресса.

4 марта президент США Джо Байден выступил с речью, поприветствовав принятие этого закона.

“На фоне недавней беспрецедентной атаки на нашу демократию, невиданной скоординированной попытки проигнорировать, подорвать и уничтожить волю американского народа и новой волны агрессивных нападок на право голоса в ряде штатов по всей стране я выражаю свое восхищение спикеру Нэнси Пелоси и Палате представителей за принятие H.R.1, Закона в интересах народа”, – заявил Байден.

Он напомнил, что, согласно американским демократическим ценностям, право голоса каждого законного избирателя – “священно и фундаментально”, потому как из него “проистекают все остальные”. Он назвал принятие закона историческим событием для защиты права голоса каждого американского гражданина.

“Он (закон, – ред.) укротит возмутительную практику перекраивания избирательных округов, которая искажает нашу демократию. Он даст министерству юстиции возможность жестко пресекать законы, ограничивающие право голоса по расовому признаку. Он реформирует нашу систему финансирования избирательных кампаний, чтобы усилить голоса народа, а не власть имущих. Он модернизирует избирательную систему и обезопасит наши будущие выборы от всевозможных угроз”, – отметил американский лидер.

Прежде чем закон подпишет Байден, он должен пройти некий законодательный процесс доработки и внесения правок.

“Я с нетерпением жду возможности подписать его после того, как он пройдет законодательный процесс, чтобы вместе мы смогли укрепить и восстановить американскую демократию к предстоящим выборам и всем последующим”, – резюмировал Байден.

К слову, закон HR 1 был принят 3 марта 220 голосами против 210. “За” голосовали демократы. Республиканцы не дали ни одного голоса в поддержку закона.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что закон необходим для борьбы с усилиями по подавлению избирателей в штатах, борьбы с коррупцией и уменьшения влияния крупных доноров в политике. Он предусматривает автоматическую регистрацию избирателей по всей стране и позволяет отбывшим наказание преступникам голосовать. Кроме этого, он расширит возможности досрочного голосования и усилит механизм голосования по почте.

Согласно законопроекту, все организации, заказывающие политическую рекламу в Сети, будут обязаны раскрыть имена своих крупных спонсоров.

Еще один из пунктов закона – требование к президенту раскрывать налоговые декларации. Это то, чего требовали от президента Дональда Трампа на протяжение четырех лет, а он так и не сделал.