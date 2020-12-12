Об этом сообщает пресс-служба FDA.
“Разрешение FDA на экстренное использование первой вакцины против COVID-19 является важной вехой в борьбе с этой разрушительной пандемией, которая затронула так много семей в Соединенных Штатах и во всем мире“, – сказал комиссар FDA, доктор медицинских наук Стивен М. Хан.
FDA установило, что вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 соответствует установленным критериям для выдачи EUA. Совокупность имеющихся данных дает четкие доказательства того, что вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 может быть эффективной в предотвращении COVID-19.
Данные также подтверждают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски, что позволяет использовать вакцину миллионами людей в возрасте 16 лет и старше.
“Принимая это решение, FDA может заверить общественность и медицинское сообщество в том, что оно провело тщательную оценку имеющейся информации о безопасности, эффективности и качестве производства“, – добавили в пресс-службе.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.