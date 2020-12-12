Об этом сообщает пресс-служба FDA.

“Разрешение FDA на экстренное использование первой вакцины против COVID-19 является важной вехой в борьбе с этой разрушительной пандемией, которая затронула так много семей в Соединенных Штатах и во всем мире“, – сказал комиссар FDA, доктор медицинских наук Стивен М. Хан.

FDA установило, что вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 соответствует установленным критериям для выдачи EUA. Совокупность имеющихся данных дает четкие доказательства того, что вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 может быть эффективной в предотвращении COVID-19.

Данные также подтверждают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски, что позволяет использовать вакцину миллионами людей в возрасте 16 лет и старше.

“Принимая это решение, FDA может заверить общественность и медицинское сообщество в том, что оно провело тщательную оценку имеющейся информации о безопасности, эффективности и качестве производства“, – добавили в пресс-службе.