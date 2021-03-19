Covid-19 Украина

обновлено 19.03.2021 в 16:02

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В США собака «угнала» авто и протаранила здание

В городе Стерджен-Бэй (штат Висконсин) австралийская овчарка по кличке Кэлли угнала джип своего хозяина и врезалась на нем в здание художественной галереи.

Пятница, 19 марта 2021, 16:02

Об этом сообщает Nbc12.

13 марта хозяин собаки припарковал автомобиль и пошел в ближайшую пекарню. Выходя от туда, он увидел свой джип напротив возле здания Фэрфилда через улицу.

По словам водителя, его 5-летняя овчарка Кэлли находилась внутри джипа, и он подозревает, что животное толкнуло рычаг переключения передач.

Согласно полицейскому протоколу, внедорожник был припаркован на стоянке заправочной станции, затем повернул направо, пересек улицу и врезался в здание.

Художественная галерея Pearl of Door County разместила фотографии аварии в Facebook. Хозяйка заведения Меган Лундал сказала, что рада, что никто не пострадал.

Хозяин Кэлли тоже рад, что инцидент обошелся без жертв и серьезного ущерба. Он добавил, что теперь действие водительских прав его питомца надолго приостановлено.

Теги: аварія, собака, США

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