В США собака «угнала» авто и протаранила здание

В городе Стерджен-Бэй (штат Висконсин) австралийская овчарка по кличке Кэлли угнала джип своего хозяина и врезалась на нем в здание художественной галереи.

Об этом сообщает Nbc12.

13 марта хозяин собаки припарковал автомобиль и пошел в ближайшую пекарню. Выходя от туда, он увидел свой джип напротив возле здания Фэрфилда через улицу.

По словам водителя, его 5-летняя овчарка Кэлли находилась внутри джипа, и он подозревает, что животное толкнуло рычаг переключения передач.

Согласно полицейскому протоколу, внедорожник был припаркован на стоянке заправочной станции, затем повернул направо, пересек улицу и врезался в здание.

Художественная галерея Pearl of Door County разместила фотографии аварии в Facebook. Хозяйка заведения Меган Лундал сказала, что рада, что никто не пострадал.

Хозяин Кэлли тоже рад, что инцидент обошелся без жертв и серьезного ущерба. Он добавил, что теперь действие водительских прав его питомца надолго приостановлено.