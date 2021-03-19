В США собака «угнала» авто и протаранила здание

Об этом сообщает Nbc12.
13 марта хозяин собаки припарковал автомобиль и пошел в ближайшую пекарню. Выходя от туда, он увидел свой джип напротив возле здания Фэрфилда через улицу.
По словам водителя, его 5-летняя овчарка Кэлли находилась внутри джипа, и он подозревает, что животное толкнуло рычаг переключения передач.
Согласно полицейскому протоколу, внедорожник был припаркован на стоянке заправочной станции, затем повернул направо, пересек улицу и врезался в здание.
Художественная галерея Pearl of Door County разместила фотографии аварии в Facebook. Хозяйка заведения Меган Лундал сказала, что рада, что никто не пострадал.
Хозяин Кэлли тоже рад, что инцидент обошелся без жертв и серьезного ущерба. Он добавил, что теперь действие водительских прав его питомца надолго приостановлено.
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