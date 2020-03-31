В США работники складов, служб доставки и розничной торговли объявили забастовку, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и зарплаты людей, работающих в условиях пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

В забастовке приняли участие около 200 000 работников американской компании по доставке Instacart, а также рабочие склада Amazon.com Inc в Стейтен-Айленде.

Позже в Amazon заявили, что уволили сотрудника, который помог организовать акцию, а рабочих отправили на платный карантин.

Кроме того, рабочие также протестовали в других странах. В частности, в понедельник десятки работников Amazon на заводе недалеко от Флоренции объявили забастовку.

При этом, на прошлой неделе министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что давление на сотрудников Amazon, чтобы они работали, несмотря на недостаточную защиту, является “недопустимым”.