В США с 2023 года нельзя будет управлять дроном без указания своего местоположение.

Об этом сообщает издание The Verge.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) подготовило изменения в закон США о дронах.

Имея соответствующую лицензию, оператор дрона сможет его запускать ночью и над людьми. Также вводятся требования об использовании дронами радиометок Remote ID, позволяющих их идентифицировать на расстоянии.

В 2022 году правительство США потребует от каждого нового серийного беспилотника весом более 0,55 фунта (0,25 кг) транслировать местоположение оператора дрона – имеется в виду не только местоположение дрона, а и самого оператора. Также владелец дрона обязан будет передавать идентификационный номер, который правоохранительные органы смогут сразу же проверить и отследить скоростью и высоту полета дрона.

Все это часть нового стандарта Remote ID, разработанного для того, чтобы дать FAA и правоохранительным органам понять, что на самом деле летает в небе. Таким образом правоохранительные органы могут теоретически выяснить, является ли оператор дрона опасным и отключить технику.

Правило Remote ID распространяется не только на совершенно новые дроны: нет никаких исключений для старых дронов, никаких исключений для самодельных гоночных дронов, и не имеет значения, управляете ли вы дроном для развлечения или даже просто летаете в помещении. Владельцам нужно будет либо дооснастить его новым модулем трансляции, либо летать на нем только в специально отведенной зоне полета дронов, которая называется “Зона идентификации, признанная FAA”.

Таких зон пока нет – FAA будет принимать заявки на новые зоны в 2022 году.

Что касается ночных полетов, то дроны необходимо будет оснастить сигнальными огнями, а конструкция – исключающая повреждение кожи человека при контакте с лопастями.