В США стартовала третья фаза испытаний еще одной вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. В испытаниях участвуют 60 тысяч волонтеров в 215 американских клиниках и за рубежом.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Первые волонтеры будут привиты экспериментальной вакциной 23 сентября.

Главный научный сотрудник Johnson&Johnson доктор Пол Стоффельс рассказал о том, что эта вакцина была разработана Janssen Pharmaceutical Companies, дочерней компанией Johnson&Johnson.

Стоит отметить, что Johnson&Johnson стала четвертой компанией, которая начала крупномасштабные клинические испытания вакцины от коронавируса на территории Соединенных Штатах после Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Особенность вакцины Johnson&Johnson в том, что ее необходимо вводить один раз, а не по две дозы, как у других вакцин-кандидатов. Такая особенность вакцины позволит ускорить получение результатов ее эффективности.

“Мы убеждены, что одна доза может быть очень эффективной”, – сказал Стоффельс.

Испытания вакцины в двух фазах на территории США и Бельгии показали, что она вызывает иммунный ответ и достаточно безопасна, чтобы перейти к крупномасштабным испытаниям.

Третья фаза проводится в сотрудничестве с Operation Warp Speed, разработкой федерального правительства по созданию вакцины против коронавируса.

После того, как вакцина покажет свою эффективность, ее испытают на детях.

Если третья фаза завершится успешно, то первые дозы вакцины будут доступны уже в начале 2021 года. Компания Johnson&Johnson планирует производить по миллиарду доз вакцины в год.