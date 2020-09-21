В США суд заблокировал решение властей об удалении китайского приложения WeChat из магазинов приложений Apple и Google.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В воскресенье утром, 20 сентября, суд приостановил действие соответствующего распоряжения министерства торговли США.

Мировой судья Лорел Билер из Сан-Франциско рассмотрела иск пользователей WeChat. Они просили блокировать распоряжение министерства на основании первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова и прессы.

С точки зрения судьи, изложенные в иске доводы “свидетельствуют в пользу истцов”.

“Аргументы истцов свидетельствуют о том, что WeChat – фактически единственное средство связи для многих в сообществе, не только потому, что Китай запрещает другие приложения, но и потому, что у китайцев с ограниченным знанием английского языка нет других вариантов, кроме WeChat”, – отметила в своем решении Билер, которую цитирует американский телеканал CNN.

По мнению судьи, “существуют альтернативы полному запрету, такие как запрет WeChat на правительственных устройствах”.

Данное решение носит предварительный характер.

Предварительный судебный запрет Билер также заблокировал приказ министерства торговли США о запрете других транзакций с WeChat в стране.

Запрет на скачивание мобильного приложения WeChat должен был начать действовать с 20 сентября. Apple и Google обязали удалить его из своих магазинов.

В Министерстве торговли аргументировали свое решение по поводу приложения “вопросами национальной безопасности”.