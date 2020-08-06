В США онлайн судебное заседание в отношении 17-летнего жителя Флориды Грэма Айвена Кларка (Graham Ivan Clark), которого обвиняют в недавней атаке на Twitter, прерывалось порнороликами.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Заседание суда проходило в формате видеоконференции по Zoom. Конференция не была защищена паролем, так как слушание было публичным. Кроме того, к конференции мог присоединиться любой желающий, что некоторые и сделали.

Так, во время трансляции кто-то решил потроллить судью и участников процесса, запускав порноролики, громко включав музыку.

Судья и адвокаты довольно долго пытались сохранять спокойствие и продолжать заседание, но “шутки” продолжались. В итоге, судья Кристофер Нэш вынужден был остановить слушание, хотя и присудил Грэму Кларку залог в размере 725 000 долларов США.

Прокуроры утверждают, что Кларк был инициатором схемы взлома аккаунтов знаменитостей и политиков и рассылки твитов с их аккаунтов с просьбой выплатить биткойны.

Адвокат Кларка Дэвид Вейсброк заявил, что было неразумно устанавливать залог в шесть раз превышающую сумму, в краже которой обвиняется его клиент.