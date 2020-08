Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Заседание суда проходило в формате видеоконференции по Zoom. Конференция не была защищена паролем, так как слушание было публичным. Кроме того, к конференции мог присоединиться любой желающий, что некоторые и сделали.

Так, во время трансляции кто-то решил потроллить судью и участников процесса, запускав порноролики, громко включав музыку.

Судья и адвокаты довольно долго пытались сохранять спокойствие и продолжать заседание, но “шутки” продолжались. В итоге, судья Кристофер Нэш вынужден был остановить слушание, хотя и присудил Грэму Кларку залог в размере 725 000 долларов США.

Ayooooooo!!! Hacker from my city peep the live stream!!! #Hacker #HackerTampa 😂😂😂 @KEEMSTAR enjoy !! pic.twitter.com/qh1OjwPaKb

— Jay Negron #OTOD (@JayCesar_sB) August 5, 2020