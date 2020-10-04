Американский биотехнологический стартап Koniku разрабатывает роботов, которые могли бы выявлять коронавирус COVID-19 по запаху быстрее, чем обычное тестирование.

Об этом сообщает агентство Bloombrerg.

Используемая в разработке технология объединяет детекторы с кремниевым чипом. В итоге был создан своеобразный “киборг с обонянием”, способный распознавать различные запахи (от взрывчатых веществ до патогенных микроорганизмов).

Первое клиническое испытание устройства началось три недели тому назад. Планируется изучить образцы пациентов, протестированных на COVID-19, чтобы сравнить, насколько эффективно робот выявляет вирус по сравнению с традиционными методами. Ограниченные внутренние испытания уже продемонстрировали, что он может точно определить наличие гриппа А.

Так, патогены производят уникальные летучие органические соединения, своего рода “отпечатки” запахов, выделяемые больными клетками. Данная особенность и учитывалась при разработке робота.

“Наша цель – создать устройство, которое сочетает синтетическую биологию с кремнием и фиксирует все запахи человеческой жизни в глобальном масштабе”, – заявил Ошиореноя Агаби, генеральный директор и соучредитель компании Koniku, базирующейся в Сан-Рафаэле (штат Калифорния).

“Мы должны иметь устройство в каждом доме в США для выявления заболеваний”, – добавил он.

Робот под названием Konikore по размерам немного меньше фрисби, и напоминает летающую тарелку. Когда белки в его чипе связываются с запахом, который он запрограммирован обнаружить, клетки усиливают и обрабатывают эти сигналы с помощью машинного обучения, и устройство начинает светиться.

Во время недавних полевых испытаний в Алабаме робот смог обнаружить взрывчатку лучше, чем дрессированные собаки. Тестирование тогда проводили представители правоохранительных органов и аэрокосмическая компания Airbus SE, инвестор и партнер Koniku, которая работает над внедрением данной технологии в аэропортах.

В компании Koniku предполагают, что в случае успеха робота можно будет использовать для массового выявления болезней и патогенных микроорганизмов в общественных местах.