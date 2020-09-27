В штате Калифорния (США) заключенных трансгендеров будут размещать в мужских или женских тюрьмах, в зависимости от их гендерной идентичности.

Об этом сообщает Associated Press.

Такой закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюс.

Сообщается, что офицеры будут обязаны спрашивать у осужденных, как именно они себя идентифицируют: как трансгендеров, небинарных или интерсексуальных персон.

Таким образом, заключенные смогут попросить, чтобы их поместили в учреждение, где содержатся мужчины или женщины.

Департамент не может отклонить такие запросы исключительно из-за анатомии заключенных или их сексуальной ориентации.

Тем не менее запрос могут отклонить из “соображений управления или безопасности”. В таком случае заключенный должен получить письменное заявление с объяснением этого решения.

Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии помещает мужчин и женщин в отдельные учреждения и трансгендеров часто размещают исходя из пола, установленной при рождении.

Правозащитники считают, что это опасно – особенно для трансгендерных женщин, находящихся в мужских учреждениях.