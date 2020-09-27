Об этом сообщает Associated Press.
Такой закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюс.
Сообщается, что офицеры будут обязаны спрашивать у осужденных, как именно они себя идентифицируют: как трансгендеров, небинарных или интерсексуальных персон.
Таким образом, заключенные смогут попросить, чтобы их поместили в учреждение, где содержатся мужчины или женщины.
Департамент не может отклонить такие запросы исключительно из-за анатомии заключенных или их сексуальной ориентации.
Тем не менее запрос могут отклонить из “соображений управления или безопасности”. В таком случае заключенный должен получить письменное заявление с объяснением этого решения.
Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии помещает мужчин и женщин в отдельные учреждения и трансгендеров часто размещают исходя из пола, установленной при рождении.
Правозащитники считают, что это опасно – особенно для трансгендерных женщин, находящихся в мужских учреждениях.
- Ранее сообщалось, что актриса Эмма Уотсон, исполнившая главную роль в киносаге о Гарри Поттере, отреагировала на трансфобные заявления писательницы Джоан Роулинг.