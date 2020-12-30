В Калифорнии (США) 45-летний медбрат скорой помощи Мэтью В. заразился коронавирусом, несмотря на то, что неделей ранее вакцинировался препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

Об этом пишет ABC 10News.

Медбрат рассказал, что после вакцинации на протяжении дня он чувствовал боль в руке, но больше никаких побочных эффектов он не заметил.

Позже Мэтью почувствовал себя плохо – появился озноб, сильная усталость и ломота в теле. Тогда с момента вакцинации прошло 6 дней. На следующий день медбрат пошел в больницу и сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Тем не менее специалист по инфекционным заболеваниям из Центра семейного здоровья Сан-Диего Кристиан Рамерс отмечает, что мужчина мог заразиться еще до того, как сделал прививку, а вирус все это время не проявлялся.

“Из клинических испытаний вакцины мы знаем, что вам понадобится от 10 до 14 дней, чтобы начать выработку защитных свойств вакцины”, – сказал Рамерс.

Доктор Рамерс говорит, что ему известно о нескольких других местных случаях, когда медицинские работники заразились примерно в то время, когда они получили вакцину. Он говорит, что все случаи иллюстрируют тот факт, что результаты вакцинации появляются не сразу.

“Первая доза имеет где-то около 50% эффективности, и вам нужна вторая, чтобы получить до 95%”, – сказал он.