Об этом пишет ABC 10News.
Медбрат рассказал, что после вакцинации на протяжении дня он чувствовал боль в руке, но больше никаких побочных эффектов он не заметил.
Позже Мэтью почувствовал себя плохо – появился озноб, сильная усталость и ломота в теле. Тогда с момента вакцинации прошло 6 дней. На следующий день медбрат пошел в больницу и сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
Тем не менее специалист по инфекционным заболеваниям из Центра семейного здоровья Сан-Диего Кристиан Рамерс отмечает, что мужчина мог заразиться еще до того, как сделал прививку, а вирус все это время не проявлялся.
“Из клинических испытаний вакцины мы знаем, что вам понадобится от 10 до 14 дней, чтобы начать выработку защитных свойств вакцины”, – сказал Рамерс.
Доктор Рамерс говорит, что ему известно о нескольких других местных случаях, когда медицинские работники заразились примерно в то время, когда они получили вакцину. Он говорит, что все случаи иллюстрируют тот факт, что результаты вакцинации появляются не сразу.
“Первая доза имеет где-то около 50% эффективности, и вам нужна вторая, чтобы получить до 95%”, – сказал он.
- Ранее сообщалось, что компания BioNTech уже проводит тестирование на определение эффективности COVID-вакцины, разработанной совместно с Pfizer, против опасного нового штамма коронавируса. Проверку компания решила провести перед отправлением 12,5 млн доз в страны ЕС до конца текущего года.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.