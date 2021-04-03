У США американська компанія Uber повинна виплатити 1,1 мільйона доларів компенсації незрячій клієнтці, якій було неодноразово відмовлено в поїздках.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Позов був поданий мешканкою Сан-Франциско Лізою Ірвінг.

За її словами, всього водії сервісу відмовили їй у поїздці 14 разів у 2016 та 2018 роках (зокрема через те, що вона хотіла взяти з собою в автомобіль собаку-поводиря Берні).

У деяких випадках вони ображали жінку або ж пред’являли претензії через собаку.

“Я почувалася приниженою, збентеженою, обуреною, розчарованою і ображеною”, – зазначила Ірвінг у відеозверненні.

За словами жінки, в одному з випадків водій Uber висадив її на півдорозі, збрехавши, що вони вже прибули до місця призначення.

Ірвінг зазначила, що через відмови водіїв траплялося так, що вона залишалася одна на вулиці і непокоїлася про власну безпеку, інформує агентство ВВС. Крім того, жінка кілька разів спізнювалася на роботу – і в підсумку її звільнили.

У своєму позові Ірвінг посилалася на дискримінацію з боку сервісу.

Представники Uber, у свою чергу, наполягали, що компанія не несе відповідальності за те, що трапилося, оскільки водії виступають в ролі підрядників, а не штатних співробітників. В компанії стверджували, що забороняли водіям відмовляти в поїздках пасажирам із тваринами-поводирями.

Однак незалежний арбітраж, що розглядав позов, встав на бік Ірвінг. Жінка отримає компенсацію на загальну суму 324 тисячі доларів та додаткові 800 тисяч доларів на оплату послуг адвокатів та інші судові витрати.

Як зазначає агентство ВВС, це не перша претензія до компанії Uber з боку незрячих людей. Так, у 2014 році американська федерація сліпих подала позов з вимогою зобов’язати водіїв перевозити собак-поводирів.

У 2017 році спір було вирішено в досудовому порядку. Компанія Uber погодилася донести до водіїв вимогу пускати собак-поводирів у салон авто.