В субботу, 20 февраля, в США украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции.

Об этом сообщили в пресс-службах Государственного космического агентства Украины и конструкторского бюро “Южное”.

Запуск состоялся в 19:36 по киевскому времени (в 12:36 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США).

Это первый в 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса “Антарес”.

Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого находится около 8000 фунтов (примерно 3628 кг) полезного груза космического агентства NASA для Международной космической станции.

Двухступенчатая ракета-носитель “Антарес” разработана американской компанией Northrop Grumman с возможностью установления третьей ступени. Сегодня ею стал автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus.

Основную конструкцию первой ступени разработало украинское “КБ “Южное” и изготовило государственное предприятие “Южный машиностроительный завод им. Макарова” в кооперации с другими украинскими предприятиями.

В рамках программы “Антарес” украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Подготовка “Антарес”, ее испытания и пуск проведены с участием украинских специалистов.

Согласно контракту в КБ “Южное” в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

Прибытие Cygnus к МКС запланировано на 22 февраля в 11:40 по киевскому времени.

Задачи этой миссии следующие:

• основная задача – доставка провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований и вывоз с МКС и дальнейшая утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза;

• доставка на МКС суперкомпьютера SBC-2, разработанного Hewlett Packard и NASA (он будет использоваться для анализа данных о состоянии здоровья астронавтов, расшифровки и анализа их ДНК прямо на борту МКС, а также для анализа результатов наблюдений за полярными залежами льда и молниями в атмосфере Земли);

• выведение на орбиту ряда кубсатов и наноспутников.

Стоит отметить, что с 2013 года ракета-носитель “Антарес” стартовала 14 раз, 13 из них – успешно.