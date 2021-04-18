Суд Вашингтона засудив до 10 років в'язниці громадянина України Федора Гладиря, який скоїв серію кібератак в складі хакерської групи FIN7.

Про це повідомляє міністерство юстиції США.

Гладир був членом хакерської групи FIN7, яка, за оцінками мін’юсту США, “завдала американцям і економіці США збиток на мільярди доларів”. Група порушила роботу комп’ютерних мереж у всіх 50 штатах США й окрузі Колумбія і викрала дані понад 20 мільйонів кредитних карт.

Зазначається, що збитки від дій хакерської групи можуть становити від 3 до 6 мільярдів доларів.

Гладиря і ще двох громадян України – Дмитра Федорова та Андрія Колпакова – заарештували в німецькому Дрездені у 2018 році. Пізніше їх екстрадували в США. Кожному із затриманих було пред’явлено звинувачення у 26 випадках кримінальних злочинів, в тому числі в змові, шахрайстві в мережі, зломі комп’ютерів, шахрайстві з пристроєм доступу і крадіжці особистих даних.

У вересні 2019 Гладир визнав себе винним за звинуваченням у скоєнні кібератак і шахрайства в обмін на зняття інших звинувачень. Також він сплатив 2,5 мільйона доларів відшкодування.