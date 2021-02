Об этом сообщает CNN.

Рейс 328 United направлялся из Денвера в Гонолулу, но ему пришлось вернуться в аэропорт около 13:30 из-за отказа правого двигателя вскоре после взлета.

Это подтвердили и в Федеральном управлении гражданской авиации. На борту находился 241 человек, никто не пострадал.

Также в полиции сообщили, что обломки самолета упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Красный лист Брумфилда. Город находится примерно в 25 милях к северу от Денвера и в 30 милях к западу от международного аэропорта Денвера.

На снимках с места происшествия видны большие куски боинга, лежащие во дворах домов и на футбольном поле в местном парке.

Полиция Брумфилда просит местных жителей не трогать и не перемещать обломки самолета, так как планируется расследование инцидента.

Что стало причиной неисправности двигателя – пока неясно.

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it’s hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) February 21, 2021