Об этом сообщает CNN.

Рейс 328 United направлялся из Денвера в Гонолулу, но ему пришлось вернуться в аэропорт около 13:30 из-за отказа правого двигателя вскоре после взлета.

Это подтвердили и в Федеральном управлении гражданской авиации. На борту находился 241 человек, никто не пострадал.

Также в полиции сообщили, что обломки самолета упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Красный лист Брумфилда. Город находится примерно в 25 милях к северу от Денвера и в 30 милях к западу от международного аэропорта Денвера.

На снимках с места происшествия видны большие куски боинга, лежащие во дворах домов и на футбольном поле в местном парке.

Фото: CNN

Фото: CNN

Полиция Брумфилда просит местных жителей не трогать и не перемещать обломки самолета, так как планируется расследование инцидента.

Что стало причиной неисправности двигателя – пока неясно.

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