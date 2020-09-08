В США ученые впервые успешно клонировали лошадь Пржевальского, которая находится под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает Time.

Жеребенок появился на свет 6 августа в зоопарке Сан-Диего. Для его клонирования использовали замороженные в 1980 году клетки британского жеребца, родившегося в 1975 году.

Новорожденного жеребенка назвали Куртом в честь генетика Курта Бениршке.

Отмечается, что лошади Пржевальского находятся в “критическом состоянии“. Они считаются последним видом “по-настоящему диких лошадей“ и являются “дальними родственниками“ современных домашних лошадей.