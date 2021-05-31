Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Акторові було 58 років.
Трагедія трапилася в суботу разом. На борту легкомоторного літака Cessna також перебувала його дружина і ще п’ять осіб. Всі вони загинули.
Cessna C501 впав в озеро Персі Пріст недалеко від міста Смірна, штат Теннессі, після вильоту з аеропорту близько 11 години ранку.
Лара зіграв майже в 30 фільмах. У бойовику “Нічні війни” виконав епізодичну роль солдата. Також в списку його робіт – серіали “Рятувальники Малібу” і “Конан”.