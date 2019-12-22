В Соединенных Штатах Америки в штате Вирджиния из-за тумана и льда от 35 до 45 машин попали в аварию.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в 50 милях к востоку от Ричмонда правительство закрыло обе стороны межгосударственной трассы.

Управление шерифа сообщило, что разбилось 45 автомобилей, а полиция штата Вирджиния зафиксировала общее число в 35 машин.

О количестве пострадавших не сообщается, однако известно, что травмы варьировались от незначительных до угрожающих жизни.