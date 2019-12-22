Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в 50 милях к востоку от Ричмонда правительство закрыло обе стороны межгосударственной трассы.
Управление шерифа сообщило, что разбилось 45 автомобилей, а полиция штата Вирджиния зафиксировала общее число в 35 машин.
О количестве пострадавших не сообщается, однако известно, что травмы варьировались от незначительных до угрожающих жизни.
- 26 ноября в Уманском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, в результате чего пострадали три человека.