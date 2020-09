Об этом сообщает Корпус морской пехоты США.

Летчик истребителя успел катапультировался – он жив, но получил травмы.

Экипаж самолета-заправщика не пострадал.

Самолет KC-130J сел “на брюхо” возле аэропорта Термал недалеко от Лос-Анджелеса, а F-35 упал в пустыне.

UPDATE: Military officials confirm a fighter crashed near Salton City during air-to-air refueling, causing another military aircraft to make an emergency landing in Thermal. @JakeKESQ will have the latest tonight at 10 and 11 p.m.

Details: https://t.co/zUdzCumC68 pic.twitter.com/NLiQkdhbrz

— KESQ News Channel 3 (@KESQ) September 30, 2020