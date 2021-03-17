Об этом сообщает Reuters.
По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты.
Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
Отмечается, что шестеро из погибших были азиатского происхождения.
Хотя власти отказались назвать возможный мотив насилия, нападения побудили контртеррористическое подразделение департамента полиции Нью-Йорка объявить о развертывании дополнительных патрулей в азиатских общинах в качестве меры предосторожности.
Подозреваемого в стрельбе, 21-летнего Роберта Аарона Лонга из Вудстока задержали примерно в 240 км к югу от Атланты.
Eight Americans killed in Atlanta spa shootings https://t.co/9VNKbNmERd pic.twitter.com/Uqmcf0OkAa
— 24 News HD (@24NewsHD) March 17, 2021
Капитан Джей Бейкер из департамента шерифа округа Черокис отметил, что следователи “уверены“ в том, что именно он был причастен ко всем трем случаям стрельбы. Однако они все еще работают над тем, чтобы “с уверенностью подтвердить“, что стрельба в Атланте и округе была связана между собой.
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