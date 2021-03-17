Об этом пишет The Guardian.
Врачи представили свой вывод в препринт статьи, что означает, что эта информация еще не была подтверждена экспертной оценкой.
Педиатры Пол Гилберт и Чад Рудник отметили, что мать, работающая на передовой борьбы с коронавирусом, получила первую дозу вакцины Moderna в январе на 36 неделе беременности. Через три недели женщина родила “бодрую и здоровую“ девочку.
Исследователи проанализировали кровь из пуповины ребенка, и обнаружили антитела.
“Таким образом, есть потенциал для защиты и снижения риска заражения Sars-CoV-2 с помощью вакцинации матери. Насколько нам известно, это было первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации“, – объяснил Гилберт.
В статье также говорится, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, защищены ли младенцы этими антителами.
“Это один небольшой случай, когда тысячи и тысячи младенцев будут рождены от вакцинированных матерей. Дальнейшие исследования должны определить, как долго продлится эта защита. Они также должны определить, сколько антител должно циркулировать у ребенка, чтобы обеспечить ему защиту“, – добавили педиатры.
- Ранее ВОЗ обновила рекомендации – вакцинироваться могут беременные женщины с высоким риском заражения COVID-19, а также те, кто имеет сопутствующие заболевания. Но только после консультации с врачом.
- Уровень заражения COVID-19 среди беременных женщин был на 70% выше, чем среди взрослых в том же возрасте.