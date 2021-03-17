Американские врачи утверждают, что женщина из южной Флориды, которая получила одну дозу вакцины от коронавируса во время беременности, родила первого ребенка с антителами к COVID-19.

Об этом пишет The Guardian.

Врачи представили свой вывод в препринт статьи, что означает, что эта информация еще не была подтверждена экспертной оценкой.

Педиатры Пол Гилберт и Чад Рудник отметили, что мать, работающая на передовой борьбы с коронавирусом, получила первую дозу вакцины Moderna в январе на 36 неделе беременности. Через три недели женщина родила “бодрую и здоровую“ девочку.

Исследователи проанализировали кровь из пуповины ребенка, и обнаружили антитела.

“Таким образом, есть потенциал для защиты и снижения риска заражения Sars-CoV-2 с помощью вакцинации матери. Насколько нам известно, это было первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации“, – объяснил Гилберт.

В статье также говорится, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, защищены ли младенцы этими антителами.

“Это один небольшой случай, когда тысячи и тысячи младенцев будут рождены от вакцинированных матерей. Дальнейшие исследования должны определить, как долго продлится эта защита. Они также должны определить, сколько антител должно циркулировать у ребенка, чтобы обеспечить ему защиту“, – добавили педиатры.