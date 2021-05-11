Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США дозволило вакцину Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зараз в США було введено близько 260 мільйонів доз вакцин, але попит падає.

Комісар FDA доктор Джанет Вудкок заявила: “Батьки і опікуни можуть бути впевнені, що Управління провело скрупульозний і ретельний аналіз усіх доступних даних вакцини”. Рішення прийнято після клінічного дослідження, проведеного Pfizer і BioNTech за участю 2260 дітей у віці від 12 до 15 років. Учасники отримали або дві дози вакцини, або плацебо.

У групі плацебо було 18 випадків симптоматичної коронавірусної інфекції, і жоден випадок у дітей, які отримали вакцину.

Проте дозвіл від FDA не є остаточним, тепер консультативна група Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) повинна розглянути ці дані.

Імунізація може початися відразу ж, як тільки комітет CDC схвалить використання вакцини для підлітків.

Раніше FDA дозволило прищеплювати підлітків у віці від 16 років у екстрених випадках.