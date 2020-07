Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Возгорание произошло в самом поезде около 6:15 утра по местному времени. Загорелись от 8 до 10 вагонов.

По предварительным данным, один человек надышался дымом, сведений о других пострадавших нет.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN

