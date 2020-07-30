Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Возгорание произошло в самом поезде около 6:15 утра по местному времени. Загорелись от 8 до 10 вагонов.
По предварительным данным, один человек надышался дымом, сведений о других пострадавших нет.
A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN
— Reuters (@Reuters) July 29, 2020
Пожарные, которые отправились на место аварии, пытались предотвратить дальнейшее распространение огня, а также возможную утечку опасных веществ, которые перевозил поезд.
Начальница полиции города Сильвия Моир призвала жителей держаться подальше от места аварии, охарактеризовав его, как очень опасное.
Из-за пожара часть моста рухнула. При этом, власти заявили, что мост был полностью исправен и прошел проверку безопасности 9 июля.
Причину крушения поезда пока не выяснили.
- Напомним, 8 июля около населенного пункта Пернинк (Карловарский край, Чехия) лоб в лоб столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 30 человек, еще двое погибли.