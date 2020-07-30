В американском городе Темпе (штат Аризона) сегодня утром грузовой поезд Union Pacific сошел с рельс, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому ехал. Это мост через озеро Темп Таун.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Возгорание произошло в самом поезде около 6:15 утра по местному времени. Загорелись от 8 до 10 вагонов.

По предварительным данным, один человек надышался дымом, сведений о других пострадавших нет.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN — Reuters (@Reuters) July 29, 2020

Пожарные, которые отправились на место аварии, пытались предотвратить дальнейшее распространение огня, а также возможную утечку опасных веществ, которые перевозил поезд.

Начальница полиции города Сильвия Моир призвала жителей держаться подальше от места аварии, охарактеризовав его, как очень опасное.

Из-за пожара часть моста рухнула. При этом, власти заявили, что мост был полностью исправен и прошел проверку безопасности 9 июля.

Причину крушения поезда пока не выяснили.