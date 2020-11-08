Исследователи американского Массачусетского технологического института (MIT) разработали искусственный интеллект, который может диагностировать коронавирус COVID-19 по звукам кашля.

О деталях исследования сообщается на сайте института.

Новый искусственный интеллект может отличить по звуку кашля носителей COVID-19 (даже если у них нет характерных симптомов).

Как отмечают исследователи, люди с бессимптомным течением коронавирусной болезни имеют особый кашель. Для окружающих он может не отличаться от кашля остальных людей. Но новая нейросеть может с высокой вероятностью отличить кашель здорового человека от кашля инфицированного коронавирусом.

Искусственный интеллект, получивший название ResNet50, обучили на десятках тысячах звуков “принудительного” кашля. Записи, сделанные при помощи смартфона, ноутбука и других гаджетов, добровольно присылали люди (для этого был создан специальный веб-сайт).

Участники исследования также заполняли анкету, указывая имеющиеся у них симптомы (независимо от того, был ли у них диагностирован COVID-19).

Исследователи уже собрали более 70 000 записей, каждая из которых содержит несколько примеров кашля. Около 2500 записей были отправлены людьми, у которых было подтверждено наличие COVID-19 (в том числе бессимптомными носителями).

При тестировании искусственного интеллекта были использованы 2500 записей, связанных с COVID-19, а также 2500 записей, где люди кашляли, но не были заражены.

Алгоритм должен был определять, какая группа людей была заражена коронавирусом.

По словам исследователей, искусственный интеллект с точностью 98,5% отличал кашель больных COVID-19 от кашля других людей. Ученые утверждают, что алгоритм также правильно определил все бессимптомные случаи коронавируса.

В MIT уточнили, что изначально создавали нейросеть ResNet50 для диагностики по голосу болезни Альцгеймера. После начала пандемии коронавируса ученые решили адаптировать свою разработку для диагностики COVID-19.

Ученые готовы превратить разработку в бесплатный инструмент для предварительной диагностики коронавируса (который будет, например, доступен для смартфонов).

Внедрить ее в институте готовы сразу же после того, как это одобрит американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).