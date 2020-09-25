В США отложили вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok из магазинов приложений до полудня 25 сентября.

Об этом сообщает The Hill.

Это решение – ответ на жалобу компании относительно более раннего постановления американских властей.

Как известно, ранее в Министерстве торговли США издали приказ, запрещающий магазинам приложений разрешать пользователям загружать приложение на свои устройства.

Но судья окружного суда США по округу Колумбия Карл Николс постановил, что правительство должно принять решение о переносе срока блокировки приложения. Также он просит предоставить юридические документы для защиты этого шага до 14:30 по восточному времени.

Ранее запрет на работу приложения TikTok был отложен на неделю Министерством торговли после предварительного одобрения сделки по решению проблем национальной безопасности, поднятых в приказе Трампа.

Сделка, представленная на одобрение ведомству, означает создание новой американской компании под названием TikTok Global.

В августе президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.