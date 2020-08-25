Прокуратура американского штата Нью-Йорк открыла производство по подозрению президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization в манипуляциях относительно стоимости активов.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Махинации состояли в том, что компания создавала такие условия, при которых могла обеспечивать себе максимально выгодные займы с получением экономических льгот.

Дело было открыто после заявления экс-адвоката Трампа Майка Коэна о том, что активы Трампа были специально слишком завышены или занижены с целью получения другой выгоды.

В компании ответили по этому поводу, что готовы сотрудничать с прокурором штата по этому делу. Об этом сказала главный юрист компании Алан Гартен. Но генеральный прокурор штата уверяет, что исполнительный вице-президент компании, Эрик Трамп, отказался сотрудничать.

У Трампа заявили, что это дело против его компании, открыли специально накануне выборов, с целью очернить репутацию американского лидера.

Теперь генеральный прокурор Летиция Джеймс подала ходатайствов суд штата Нью-Йорк на Манхэттене, чтобы Trump Organization, Эрик Трамп и другие подчинились ее повесткам.

“Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении ее финансовой деятельности. В течение многих месяцев Trump Organization отказывается в полной мере выполнить требования, которые приводятся в судебных повестках в рамках данного расследования”, – отметила генпрокурор штата.

Повестки в суд выдали в рамках “продолжающегося конфиденциального гражданского расследования о возможном мошенничестве или незаконных действий”. Но о нарушении каких-либо конкретных законов не сообщалось.

Теперь следствию предстоит проверить четыре объекта недвижимости, в частности, участок площадью 85,8 гектаров в северном округе Вестчестер, Seven Springs Estate. В этом аспекте генпрокурор проверит налоговый вычет в размере 21,1 миллиона долларов для Seven Springs за 2015 год.

Также будут проверять здание на Уолл-стрит, в центре Манхэттена, национальный гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесе и международный отель, а также “Трамп Тауэр” в Чикаго.

Генеральный прокурор заявила, что последнее здание было исключено из “Отчета о финансовом положении” Дональда Трампа с 2009 года.

Также генпрокурор сообщила, что для судебного разбирательства было подготовлено “значительное количество” материалов, но ситуация безвыходная.

“В течение нескольких месяцев Trump Organization делала необоснованные заявления, пытаясь скрыть доказательства от законного расследования своих финансовых операций. Они задерживали, утаивали документы и давали указание свидетелям, включая Эрика Трампа, отказываться отвечать на вопросы под присягой”, – говорит генпрокурор.

Федеральный апелляционный суд заслушает аргументы Трампа 1 сентября. В прошлом месяце Верховный суд США постановил, что Трамп не защищен иммунитетом от этого расследования.

Джеймс подчеркнула, что в Trump Organization ранее отказались предоставлять требуемые документы, а ее сотрудники до сих пор не дали показания.